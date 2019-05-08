Seçim iptali: Erdoğan'ın en büyük hatası

YSK’nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından gözler mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen partilere çevrildi. Kararın hemen ardından CHP ve İYİ Parti genel merkezlerinde olağanüstü MYK, Başkanlık Divanı toplantıları yapıldı. Gece yarısı verilen ilk mesajların ardından tepkiler bir gün sonra da Meclis’teki grup toplantılarına taşındı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre kararın ardından olağanüstü MYK toplantısı yapan CHP’de bir gün sonraki grup toplantısı öncesi Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinin katıldığı olağanüstü bir başka toplantı daha vardı. Toplantı bitiminde 23 Haziran’da yapılacak seçime girileceği ve daha büyük bir zaferle çıkılacağı mesajı verilen “Demokrasi ve Özgürlük Bildirgesi” yayımlandı, ama içeride boykot dahil birçok seçenek masaya yatırıldı.

İMAMOĞLU: BANA “BOYKOT EDİN” DİYEN OLMADI

Edinilen bilgiye göre toplantıda “seçimi boykot edelim” denilmedi ama boykot yönünde bir kararın toplumda nasıl bir karşılık bulacağının değerlendirilmesi gerektiği yönünde konuşmalar yapıldı. Ancak bu öneri üzerinde çok durulmadı. Bunda toplantıya katılan Ekrem İmamoğlu’nun “Gezdiğim hiçbir yerde bana “boykot edin” diyen olmadı. “Başkan arkandayız, seni yine seçeceğiz” mesajları verildi. İnanıyorum, kazanacağız” yönündeki sözlerinin etkili olduğu öğrenildi.

Toplantıya katılan milletvekillerinin yaptığı değerlendirmeye göre boykot üzerinde çok tartışma yaşanmamasının nedenlerinden biri bunun toplumda çok karşılık bulmayacağı yönündeki genel kanı oldu. “Biz ne yazık ki bir Avrupa ülkesi değiliz” diyen bir milletvekili boykotu örgütlemenin seçime girmeyi örgütlemekten daha zor olduğuna dikkat çekti. Aynı siyasetçi boykot kararının tek başına İstanbul seçimleri için de alınamayacağını, Meclis’i de tartışmalı hale getireceğini, ancak bunun siyaseten sonuçlarının öngörülemeyeceğini söyledi.

İYİ PARTİ, CHP KARARINA UYACAK

Edinilen bilgiye göre “boykot”, “sine-i millete dönüş” gibi öneriler en çok İYİ Parti’de konuşuldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tek başına eylemi dahi düşündüğü ifade edilirken grup toplantısı sonrası yapılan kapalı toplantıda da farklı öneriler gündeme geldi. İYİ Partili bir milletvekilinin aktarımına göre “parlamento çalışmalarına katılmamak”, “halkla kucaklaşıp YSK darbesini anlatmak”, “sine-i millet kararı” gibi öneriler gündeme geldi. Ancak CHP’de eğilim seçime katılmak yönünde olduğu için bu önerilerin hiçbiri oylanmadı.

CHP’nin tutumu ortaya çıktığı için İYİ Parti olarak buna uyma kararı alındı. İYİ Parti’li bir milletvekili, “Ekrem İmamoğlu’nu desteklememek Millet İttifakı’nı yalnız bırakmak anlamına gelir. Bu doğru olmaz. Bu nedenle görüşler dile getirildi ama CHP’nin kararına uyma yönünde irade ortaya konuldu” dedi. İYİ Parti’nin seçim boyunca genel başkan başta olmak üzere milletvekilleri ve yöneticilerle birlikte İstanbul’da büyük bir saha çalışması gerçekleştireceği öğrenildi.

Gün boyunca tartışmaların yaşandığı CHP ve İYİ Parti’de sonuç olarak iptal edilen ve 23 Haziran’da yeniden yapılması kararlaştırılan İstanbul seçimine en güçlü şekilde hazırlanma kararı alındı. CHP’den edinilen bilgiye göre, İstanbul’daki çalışma “birebir vatandaşla temas” şeklinde olacak. Milletvekili grubunun büyük kısmının bu çalışma içinde olması planlanıyor. Kampanya da mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu olduğu için onun üzerine kurulacak. Sahada seçmene YSK kararının hukuk dışı olduğu, talimatla alındığı anlatılacak. İmamoğlu’nun kazandığı seçim elinden alınarak mağdur edildiğine vurgu yapılacak.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE

CHP’li bir milletvekili 23 Haziran’da yeniden yapılma kararı alınan seçimle ilgili CHP’nin elinin çok güçlü olduğunu belirterek, “Psikolojik üstünlük bizde. Seçimi kazanan sonuçta biziz. YSK kararına karşın toplumda seçimle değişim olabilir algısı sürüyor. Herkes ‘ha gayret’ duygusu içinde yeniden çalışmaya sarılıyor. Dün konuşmaya korkanlar bugün konuşmaya başladı. Bu seçimi alacağız. Daha doğrusu iki kez kazanacağız” dedi.

CHP’li bir parti yöneticisi ise gülümseyerek, YSK kararının olumlu bir yönü de bulunduğunu belirtti, “Kazandığımızı tekrar alacağız. Buna şüphe yok. 31 Mart’ta Binali Yıldırım’ı sandığa gömdük, 23 Haziran’da da Tayyip Erdoğan’ı sandığa gömme imkanı yakaladık” dedi.

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve yeniden seçim kararı CHP ve İYİ Parti’de “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük hatası olacak” yorumlarına neden oldu. 23 Haziran’da sandıktan ne çıkacak bugünden söylemek mümkün değil ama hem Cumhur hem de Millet İttifakı’nın tam kadro sahaya çıkacağı İstanbul seçiminin bir Türkiye seçimi olacağını bugünden söylemek mümkün.