Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ın iddialarına gülerek yanıt verdi

Samsun'daki 19 Mayıs törenlerine katılan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin gündeme dair sorularını da cevapladı. İmamoğlu'nun sözleri şöyle:

Gönül bugün bayramı konuşmak isterdi. Binali Yıldırım'ı bir kez dinledim. Belki anlamadım dedim bir daha dinledim. Sasimiyetle söylüyorum 3. kez dinledim. Bu kadar pozitif bilimle uğraşan mühendislik yapan birinin ne dediğini anlamadım. Daha önce soyadı ile seçmen tercihi konusunda ileri fikirlerini ortala koyan AK Partili yöneticilerine şimdi daha da şaşıyorum. Yani yüzünden, gelişinden, duruşundan AK Partili olduğu tespit edilmiş üzerinden bir tezle pusula verilmiş verilmemiş gibi bir söyleme üzüldüm. Bu makama gelmiş birinin yorumu beni üzdü, nokta.