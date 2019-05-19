İmamoğlu, Yıldırım'ın iddialarına gülerek yanıt verdi: Defalarca dinledim, ne söylediğini anlamadım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atakum sahilinde halkla buluştuktan sonra, Belediye Başkanı Cemil Deveci ile bir araya geldi. İkili, bir süre görüştükten sonra basın mensuplarını sorularını Karadeniz manzarası eşliğinde yanıtladı.

İmamoğlu’na, rakibi Binali Yıldırım’ın sandık kurulu başkanlarının seçmenin görünüşüne göre bazı vatandaşlara İBB pusulası vermedi iddiası soruldu. İmamoğlu, bu soruya, ”Bir defa dinledim, anlamadım. Bir defa daha dinledim… Samimiyetle söylüyorum bir daha dinledim. Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Bir de hani daha önce soyadına göre seçmen görüşünü ortaya koyan. Şimdi daha da şaşırıyorum. Yüzünden, duruşundan, yürüyüşünden AK Partiliymiş bu teze göre. Üzüldüm yani… Nokta!” dedi.

”İNSANLARIN BÜTÇESİNE KATKI SUNMANIN KEYFİNİ YAŞIYORUM”

İmamoğlu’na ikinci olarak Erdoğan’ın, ”Veri inceleme FETÖ taktiğidir” sözleriyle ilgili görüşleri soruldu. İmamoğlu, ”Hem üzülüyorum hem de gülüyorum. İstanbullu ilk defa milli bayramda otobüse bedava biniyor. İlk mecliste karar çıkarma yetkisi yok. Mevcut gündemle yapılır ilk meclis. Tabii zaman geçmiş, unutmuş olabilir, hatırlatayım kendilerine. Zaten aktif hale getiren talimatları yazan benim. Otobüs fiyatını düşürerek tam da gençlere bugün bu armağanı verdik. Suyu ucuzlatmak… İnsanların bütçesine katkı sunmanın keyfini yaşıyorum. Ben, Samanyolu TV’ye çıkıp bağış toplamadım, açılış yapmadım. Hafızalarını tazelesinler. Buna da Nokta!