ZAMANIN RUHU SOLU MU ÇAĞIRIYOR?
Mustafa Balbay'ın koordinasyonunda hazırlanan "Dünya'da ve Türkiye'de Sol" yazı dizisi Pazar günü gazeteniz Cumhuriyet'te...
ZAMANIN RUHU SOLU MU ÇAĞIRIYOR?
"Dünyada ve Türkiye'de Sol"
. Gençliğin kalbi solda atıyor! Ancak partilere uzaklar!
. 15 ve 20 Temmuz sağı parçaladı, "birleştirici güç" işlevi CHP'ye mi geçti?
. Tarikat ve cemaatlerdeki gençler "özgür ve başka bir dünya" olduğunu biliyor!
. İstanbul seçimleri "model" olabilecek mi?
. Aydınlar neden parçalandı?
. Küreselleşmecilerin kabul ettiği "eşitsizlik" sol politikalar olmadan çözülebilir mi?
. ABD'de "sosyalist demokrat" Sanders rüzgarı esiyor!
. İngiltere'de Corby dalgasından sonrası tartışılıyor!
. Otoriter yönetim, toplumda Atatürk'ün kapsamı alanını genişletti!
. Solun geleneksel toplumsal tabanı ne durumda?
. CHP'nin 37. olağan büyük kurultayı öncesi neler konuşuluyor!
Mustafa Balbay'ın koordinasyonunda yeni yazı dizisi Pazar günü gazeteniz Cumhuriyet'te
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