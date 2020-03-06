06 Mart 2020 Cuma, 13:03

ZAMANIN RUHU SOLU MU ÇAĞIRIYOR?

"Dünyada ve Türkiye'de Sol"

. Gençliğin kalbi solda atıyor! Ancak partilere uzaklar!

. 15 ve 20 Temmuz sağı parçaladı, "birleştirici güç" işlevi CHP'ye mi geçti?

. Tarikat ve cemaatlerdeki gençler "özgür ve başka bir dünya" olduğunu biliyor!

. İstanbul seçimleri "model" olabilecek mi?

. Aydınlar neden parçalandı?

. Küreselleşmecilerin kabul ettiği "eşitsizlik" sol politikalar olmadan çözülebilir mi?

. ABD'de "sosyalist demokrat" Sanders rüzgarı esiyor!

. İngiltere'de Corby dalgasından sonrası tartışılıyor!

. Otoriter yönetim, toplumda Atatürk'ün kapsamı alanını genişletti!

. Solun geleneksel toplumsal tabanı ne durumda?

. CHP'nin 37. olağan büyük kurultayı öncesi neler konuşuluyor!

Mustafa Balbay'ın koordinasyonunda yeni yazı dizisi Pazar günü gazeteniz Cumhuriyet'te