Zimmete para geçirildi iddiası

12 Mart 2020 Perşembe, 06:00

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor Kulübü Derneği’nin eski başkanı Erol Bedir ile yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Kayserispor’un çok büyük zarara uğratıldığı, SGK’li işçilerin menajer olarak gösterildiği, Deniz Türüç’ün transferinden gelen 2 milyon Avro’nun zimmete geçirildiği” ileri sürüldü.