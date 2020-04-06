Zoom kullanırken güvende kalmak için ne yapılmalı?

06 Nisan 2020 Pazartesi, 15:31

Dünya nüfusunun üçte biri koronavirüs nedeniyle evine kapandı. Uzaktan çalışma veya eğitim nedeniyle görüntülü konferans sistemlerinin kullanımında yüzde 200 artış görülürken, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de Zoom uygulaması hiç olmadığı kadar öne çıktı. Siber güvenlik kuruluşu ESET, Zoom’un karşı karşıya kaldığı sorunları inceledi ve kullanıcıların dikkat etmesi gereken unsurları sıraladı.



Türkiye dahil pek çok ülkede hem işyerleri hem de öğretmenler tarafından tercih edilen görüntülü konferans platformu Zoom’un kullancı sayısı son üç ay içinde günlük 10 milyondan 200 milyon kişiye kadar çıktı. Pek çok sorunu da beraberinde getiren bu yükseliş Zoom üzerinden güvenlik sıkıntıları yarattı.

ABD’de New York Eğitim Departmanı, İngiltere’de Savunma Bakanlığı ve daha pek çok kuruluş, bu platformun kullanımını kısıtladı veya yasakladı. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in tespitlerine göre sorunlar, özellikle güvenlik ve gizlilik konularında odaklandı.

Firmanın kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan’da bir açıklama yaparak, beklenmedik kullanıcı artışından doğan sorunlardan ötürü özür diledi, şirketin tüm mühendislik kaynaklarını ‘güven, güvenlik ve gizlilik konularına odaklanmak‘ üzere yönlendirdiğini duyurdu.

İşte Zoom'un geçen haftadan bu yana karşı karşıya kaldığı 5 önemli sorun:

Uygulamanın iOS sürümü, kullanıcıların Facebook hesabı olmasa bile Facebook'a istatistikler gönderiyor ve Zoom'un gizlilik anlaşmasında bundan hiç bahsedilmiyor. Şirket sorunu kabul etti ve iOS için Facebook Yazılım Geliştirme Kiti‘ni (SDK) kaldırdı.

Aksi yöndeki iddialara rağmen ama bazı araştırmalara göre uygulama, video ve sesli toplantıları uçtan uca şifrelemeyi desteklemiyor. Zoom daha sonra özür diledi ve TLS olarak bilinen aktarım şifrelerini kullandığını açıklığa kavuşturdu.

Uygulamanın aynı zamanda birkaç güvenlik açığı içerdiği tespit edildi, ancak hepsi kısa sürede düzeltildi. Windows istemcisi, kullanıcıların Windows oturum açma kimlik bilgilerini ortaya çıkarabilecek ve hatta cihazlarında keyfi komutların yürütülmesine yol açabilecek bir UNC yolu enjeksiyon kusuruna duyarlı bulundu.

Zoom ayrıca, toplantı sahibinin ekran paylaşımı modundayken katılımcıların gerçekten dikkat edip etmediğini kontrol etmesini sağlayan bir özellik olan 'katılımcı izleme' özelliğini de kaldırdı.

ABD Fedenal Soruşturma Bürosu FBI, yetkisiz kişilerin özel toplantılar ve okul sınıflarına erişerek, rahatsız edici görüntüler yayabildikleri “Zoom Bombalama (Zoom-Bombing)“ adlı bir saldırı türüne karşı uyarıda bulundu.

GÜVENDE KALMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Zoom kullanırken alınması gereken önlemler: