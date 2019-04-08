Belediye Başkanları, haydi şimdi eğitim zamanı!

Her mahalleye iyi bir anaokulu kurarak Türkiye’yi değiştirebilirsiniz

Üniversiteli gençlerimiz için belediye yurtları açılmalıdır

Bir yerel seçimi daha geride bırakırken, yeni seçilen belediye başkanları zaman kaybetmeden eğitim konusuyla da ilgilenmelidirler. Bu nedenle yerel yönetimlerin eğitim sorumluluğunu, yeni dönemde eğitimin niteliğini artırmada belediyelerin neler yapabileceğini ortaya koyabilme adına yerel yönetimler ve eğitim ilişkisinin somutlaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Toplumun yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılama amacı olan yerel yönetimlerin başında belediyeler gelir. Belediyecilik nedir, nasıl yapılır konusu bu işin uzmanlarının konusu. Ama belediyeler mümkün mertebe siyasetten arındırılmalı ve siyaset üstü bir konuma getirilmelidir. Belirli çıkar odaklarının ve belediye başkanlarının derebeyliği durumundaki bazı belediyeler bu durumdan çıkarılmalıdır. Bu konuda yazılacak çok şey olmakla beraber, belediye başkanlarının bir kısmı seçildikten sonra partilerine bile sırt çevirirler. Kendileri olmasa hiçbir şey olmayacak gibi davranıp güç zehirlenmesi yaşarlar. Ya da ülkemizde belediye başkanları hangi niteliğe göre seçilmektedirler? Niteliğin ön plana çıkmaması belediyeciliğin ve belediye başkanlarının düşük profilli olmasına yol açmaktadır. Belediye başkanlarının nitelikli olmayanları eğer ön seçimle de gelmemişlerse; tek meziyetleri birilerinin önünde ceket iliklemek ve belirli çıkar odaklarına yakın olmanın ötesine geçememektedirler. Bu derebeyi belediye başkanları eğitimi, eğitimli insanı da pek sevmezler. Zaten kendilerinin her şeyi bildiğini sanırlar. Koca koca okumuş adamları saatlerce kapılarında bekletirler, okuyan ve aklı başında olanları da küçümser ve aşağılarlar.

Oysaki çağdaş dünyada artık belediyeler kişileri ve çıkar odaklarını geride bırakarak topyekûn bir hizmet anlayışıyla geleneksel yerel hizmetleri sunmanın yanında artık kendi bölgelerinde yaşayan yurttaşların sosyal sorunlarıyla da ilgilenmektedirler. Bu bağlamda belediyeler gibi halka doğrudan dokunabilen birimlerin eğitimle ilgili neler yapabileceğini ele alalım istedik.

Yerel Yönetimler Halkın Desteğiyle Eğitimi Daha Nitelikli Kılabilirler

Günümüzde teknolojiyi ileri düzeyde kullanan, yüksek becerilere sahip en üst düzeyde eğitimli insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eğitimli insanların yetiştirilmesinin ana sorumlusu tabi ki Milli Eğitim Bakanlığıdır. Ama eğitim gibi önemli bir alana tüm kesimler gücü yettiğince destek vermek zorundadırlar. Bu anlamda belediye yöneticileri seçimle geldikleri için eğitim alanına daha duyarlı olmalıdırlar. Yerel yönetimler, halkın eğitim ihtiyaçlarını yerel halkın destek ve katkılarını da sağlayarak daha nitelikli bir hale getirebilirler. Ayrıca hizmetlerin halka en yakın birimlerce görülmesi demokrasinin de bir gereğidir. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi eğitim teşkilatının yetkilerinin azaltılarak yerel yönetimlere bu gücün devredilmesi başka bir yazının konusu. Bu yazımızda mevcut koşullarda belediyeler eğitim için neler yapabiliri ele almaya çalışacağız.

Her Mahalleye Belediye Eğitim Semt Evleri Kurulmalıdır

Belediyeler her mahalleye belediye eğitim semt evleri kurmalıdırlar. Bu eğitim semt evlerinde okuma yazma bilmeyenlere ücretsiz kurslar verilmeli, yetişkinlere dışarıdan diploma alma fırsatı için eğitim kursları düzenlenmeli, mesleki eğitim kursları verilmeli ve ücretsiz internet servisi verilmelidir. Belediyeler yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle ücretsiz ve yörenin şartlarına uygun halk oyunları, müzik, resim, heykel ve bilgisayar kursları açmalıdırlar. Bu eğitim semt evlerinde ayrıca tiyatro, toplantı, konser, düğün, gösteri ve müsamereler için çok amaçlı salonlar da olmalıdır. Ödüllü proje yarışmaları düzenlenerek kadınlar ve öğrenciler eğitime teşvik edilmelidirler.

Belediyeler Okuma Alışkanlığını da Artırabilirler

Belediyeler yapacakları çalışmalarla okuma alışkanlığını da artırabilirler. Belediyeler gezici kütüphaneler kurabilirler, evlere ücretsiz kitap hizmeti verebilirler, halkımızı okumak istediği kitaplarla buluşturabilirler. Müzeyle eğitim ilkesi gereği müzeleri geliştirerek halkın kullanımına açabilirler. Genel eğitimin vazgeçilmez bir unsuru olan beden eğitimi için her mahalleye spor tesisleri kurarak, kentlinin bedensel ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilirler. Ayrıca çocuk, kadın ve yaşlılar bu tesislerden ücretsiz yararlanabilmelidirler.

Belediyeler Okullarla Daha Yakın Temasta Olmalıdırlar

Bilim adamlarının ve sanatkârların kentle ilgili tüm araştırmalarına daha fazla destek vermesi gereken belediyeler, ayrıca okullarla daha yakın temas içinde olmalıdırlar. Belediyeler okullara onarım (boya- badana), mühendislik, bahçe düzenlemesi, kitap, kırtasiye gibi konularda daha fazla yardım etmelidirler. Belediyeler kuracakları gençlik ve kültür merkezlerinde sempozyum, konferans, panel ve söyleşi gibi eğitim etkinlikleri düzenleyebilirler. Kendi işini kendi kentinde kuran müteşebbis gençler desteklenmeli, psikolojik danışma merkezleri, çalışan kadınlar için anaokulları açılmalı ve okullara temizlik, bakım konularında daha fazla destek olunmalıdır.

Belediyeler, Kadınlarımızı ve Genç Kızlarımızı da Eğitmeli

Belediyeler tüm hizmetlerinde kadınlarımıza ve genç kızlarımıza öncelik vermelidirler. Kadınlarımıza ücretsiz meslek edindirme, analık, çocuk bakımı, yemek, el işleri kursları açılmalıdır. Yoksul ailelerin çocuklarına öğrenimlerinin her kademesinde karşılıksız eğitim bursları verilmelidir. Belediyeler öğrencilerin eğitim, burs ve beslenme sorunlarının kalıcı biçimde çözülebilmesi adına işler yapabilirler. Başarılı öğrencilere yurt dışında eğitim imkânları sunabilirler. Üniversiteli gençlerimiz için belediye yurtları açılmalıdır, yoksul ailelerin çocuklarını ücretsiz barındırmalıdırlar. Böylelikle çocuklarımız ne olduğu belirsiz yapıların yurtlarında kalmak zorunda kalmazlar. Öğrenciler ve yoksul halk için çamaşırhaneler açılmalıdır. Öğrencilere ders dışı zamanlarda eğitimlerini de destekleyen ücretli işler verilmelidir. Öğrenciler için yaz okulları açılmalı, onların bedensel ve düşünsel yeteneklerinin gelişmesi desteklenmelidir. Belediyeler genç araştırmacılara yurt içinde veya yurt dışında burslar vermelidirler.

Belediye Cumhuriyet Eğitim Merkezleri Kurulmalıdır

Okul idareleri ve muhtarlıklar tarafından belirlenen öğrenciler arasında yapılacak bir seviye tespit sınavıyla başarılı ve fakir öğrenciler belirlenmelidir. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğini gidermek ve yoksul başarılı öğrencileri okutabilmek adına belediye cumhuriyet eğitim merkezleri kurulmalıdır. Bu önceliği eğitim olan sosyal bir proje olmalıdır. Belediye cumhuriyet eğitim merkezleri öğrencilerin en iyi, nitelikli eğitim alabilecekleri şekilde tasarlanmalıdır. Buralarda eğitim kurumu, aile ve öğrenci diyalogu en üst düzeyde tutulmalıdır. Konferans salonları, etüt sınıfları, bilgisayar sınıfları, kantini, rehberlik servisi vs ile tam bir eğitim yaşam merkezi olmalıdır buralar. Belediyeler istedikten sonra bölge halkının da desteğini alarak eğitim için pek çok şey yapabilirler. Yeter ki eğitime, eğitimciye önem veren kişiler belediye yöneticisi olsunlar ve bu belediye yöneticileri kendi çıkarlarını değil halka hizmeti öncelesinler. Bu bağlamda belediyeler eğitime, eğitimli kişilere öncelik vermeli ve belediyeler birer çıkar kapısı olmaktan çıkarılıp halka hizmet kapısı haline dönüştürülmelidirler. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…