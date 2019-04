Ankara Festivali Coşku Dolu

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda gurur veren bir dinletiyle açıldı. Şef Orhun Orhon yönetimindeki gencecik solistlerin, koro ve orkestra üyelerinin, biz dinleyicilerle paylaştıkları coşkuya ve piyanist Gökhan Aybulus’un solistliğindeki Rachmaninof’un 2. konçertosunu alkışlamaya doyamadık.

Bu arada, tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi siyasi kimlikler de salonda yer almışlardı: 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Hanım’ın; Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanım’ın baştan sona dinletiyi izlemeleri bugünler için çok önemli bir tabloydu. Ne de olsa Ankara konser salonları uzun yıllar İsmet İnönü ve eşi gibi nice siyasetçiyi ağırlamaya alışıktır.

Orhun Orhon, bu konser için genişletilmiş kadrosu ile Orkestra Akademik Başkent’i ve Çiğdem Aytepe’nin hazırladığı TRT Çoksesli Korosunu bilge yorumuyla yönetti. Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, alto Elif Canbazoğlu, tenor Arda Doğan, bariton Arda Aktar solistliğinde “Mozart’ın Taç Giyme Töreni” Missası seslendirildi. Çok az çalınan bu güzelim eser açılışa pek yakışmıştı. Piyanist Gökhan Aybulus, Rahmaninof’un Do minör 2 numaralı piyano konçertosunu bütün görkemiyle yorumladı. Eğitim gördüğü Moskova Konservatuvarı’ndaki tarihi Rus piyanistlik okulunu yansıttığına bir kez daha tanık olduk.

Öylesine kocaman bir heyecan vardı ki salonda, ne akustiğin yetersizliği, ne piyanonun sorunları, ne de sahnenin darlığı, çalanları da dinleyenleri de coşkularından alıkoydu. Gönül neler istiyor... Örneğin: Mikrofonlara muhtaç olmayan daha donanımlı bir salon akustiği, daha nitelikli bir piyano ve her arada alkışlayıp çalanların konsantrasyonunu bozmayan, daha dikkatli bir dinleyici kitlesi, gibi.

36. Festivalin bir başka korolu konserini de şef Burak Onur Erdem yönetecek: Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu “Bach ve Baltık Bestecileri”ne örnekler verecek.

Festivalde Virsky Ukrayna Dans Topluluğu sahneye coşku katacak. Kiev Oda Orkestrası’nın solisti Ankaralı bir flütçü: Cem Önertürk. Değişik oda müziği gruplarının klasik programları yanı sıra caz ve flamenko programları da yer alıyor.

36. Ankara Festivali büyük bir senfoni orkestrasıyla başladığı gibi yine büyük bir toplulukla, Tiflis Senfoni Orkestrası’yla sona erecek. Önceki yıl Polonya’da Wieniawski ödülünü kazanan Adana doğumlu kemancımız Veriko Çumburidze, şef Vakhtang Kakhidze yönetiminde Mozart’ın La Majör Keman Konçertosu’nu çalacak. Bu son konserdeki program, Çaykovski ile başlayıp onun 4. senfonisiyle bitecek.

Bugünlerde Ankara’ya yolunuz düşerse Tunalı Hilmi’deki Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın kapısını çalın ve bir festival programı isteyin. İncelediğinizde mutlaka keyfinize göre bir dinletiye rastlayacaksınız.