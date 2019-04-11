İzmir’in şairleri...

İzmir, kutsal kentlerimizdendir. Bu kutsallık ünlü ezgileri “İzmir’in dağlarında çiçekler açar”la “İzmir’in kavakları”ndan gelir. Ezgileri gibi, şairleri de ünlüdür. Onların da şiirleri okunduğunda benzer duygular yaşatır.

Kutsallığının bir nedeni Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu üç ilden birinin İzmir olmasıdır. Annesi Zübeyde Hanım’ın mezarı da İzmir’dedir. İkincisi İzmir’i işgale kalkan düşmana ilk kurşunu atan Hasan Tahsin, İzmirli bir gazetecidir. Üçüncüsü İzmir’in kurtuluşu, ülkenin kurtuluşu olmuştur. Dördüncüsü Türkiye’nin Batı’ya açılan en büyük penceresidir. Beşincisi pek çok değerli gazeteci, şair, yazar, aydın yetiştirmiştir. Başka nedenler de eklenebilir. Ama ben İzmir Kitap Fuarı açıkken, hazır onlara ulaşma, tanışma, kitaplarını alma olanağı varken ve yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kutlama için çiçek değil kütüphaneye kitap getirin derken, İzmir’in şairlerinden söz edeceğim.

Cumhuriyeti koruyanlar

Cumhuriyeti koruyan, kollayanların içinde İzmir doğumlu İlhan Selçuk, Attilâ İlhan, Necati Cumalı, Mustafa Şerif Onaran, Tarık Dursun K., Metin Altıok, Hüseyin Cöntürk, Ahmet Cemal, Ali Gevgilili, Abbas Sayar, Şakir Eczacıbaşı, Didem Madak ve aramızda olmayan pek çok başka gazeteci, yazar, şair vardır.

Yaşayan, aynı çabayla yapıtlar ortaya koyan İzmir doğumlu ünlü gazeteci, yazar, şairleri anımsayalım: Alev Coşkun, Yılmaz Özdil, Ertuğrul Özkök, Ece Temelkuran, Yüksel Pazarkaya, Hüseyin Yurttaş, Atillâ Dorsay, Yaşar Aksoy, Hanri Benazus, Hüsnü Arkan, Nevzat Erkmen, Birsen Ferahlı, Ahmet Günbaş, Ahmet Güntan, Ümit Ünal, Asuman Susam, Necdet Neydim, Göknur Gündoğan... Bu kadar mı, değil elbette. Listeyi tam olarak Veysel Çolak, Tuğrul Keskin, Hüseyin Peker, Gülçin Sahilli gibi artık İzmirli sayılan şairler ya da başkaları yapabilir.

İzmir’de yaşamayı seçenler

Öte yandan İzmir’de doğmamış, İzmir’in güzelliği, sakinliği, çağdaşlığı için burada yaşamayı seçmiş, yaşama gözlerini burada yummuş şair ve yazarları da çoktur İzmir’in. Örneğin Suat Taşer, Samim Kocagöz, Şükran Kurdakul, Muzaffer İzgü, Turgay Gönenç...

Şimdilerde Türkiye, İzmir’de yaşayan iki şairi ödüllendirdi. Biri PEN’in Dünya Şiir Günü Ödülü’nü kazanan Süreyya Berfe, diğeri Tüyap İzmir Kitap Fuarı onur konuğu seçilen Hidayet Karakuş. İki şair dostumu da yürekten kutluyorum.

Süreyya Berfe

1960 kuşağı şairlerinden olan Süreyya Berfe, 60 yıldır yalnızca şiire emek veren, 15 şiir kitabı, 10 ödülü olan usta bir şair. Babası Fransızca öğretmeni Metin Kanıpak’ın Atatürk ile kan bağı var. Tam adı Hikmet Süreyya Kanıpak, 1965’e kadar Süreyya Kanıpak imzasını kullandı. Daha sonra Süreyya Berfe imzasını seçti. Şiir günü bildirisini şiir olarak yazdı ve dedi ki. “Yeryüzünde şiirden başka yalnız var mıdır acaba?/İstediğiniz kadar dünyada da kâinatta da şiir günü yapalım /yalnızlığını gideremeyiz./Belki de ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır.”

Hidayet Karakuş

Tüyap’ın yayımladığı Türkçem Adresimdir adlı şükran armağanı kitabında yer alan yaşamöyküsünde yazdığına göre Hidayet Karakuş’un şiir aşkı, gittiği Gönen İlköğretmen Okulu’nda başladı. 60 yılı geride bırakarak usta bir şair oldu. Roman, radyo oyunu ve çocuk kitapları yazdı. Her dalda büyük ödüller kazandı. Toplumcu gerçekçi sanat anlayışını benimsedi. Edebiyatın vicdan yaratmak için var olduğunu savundu.

Özetle martın sonu bahardı, geldi. Şimdi Homeros’tan bu yana şairleriyle de ünlü İzmir’de, Tüyap Kitap Fuarı’nda sevdiğiniz bir şairin, yazarın kitabını alma, imzalatma ve okuma zamanı.