Başakşehir’de İzmir Marşı

Beşiktaş-Başakşehir maçına 100’e yakın konuk takım seyircisi gelmiş. Beşiktaş taraftarı stada hâkim. Maç başlamadan Siyah-Beyazlı tribünlerden “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yükseliyor. Bir süre böyle bağırıyorlar. Bakıyorum, Başakşehir tribünleri Beşiktaş’a eşlik ediyor. Grup, önce “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağırıyor, sonra aynı grup hep beraber, bu kez İzmir Marşı’nı söylüyor. Şaşırıyorum. Başakşehir tribünlerinde bugüne kadar hiç duymadığım tezahüratlar. Çok geçmiyor, yine aynı kişler “Tribünde siyaset olmaz” diye Beşiktaşlılara atıfta bulunuyor. Belli ki, bugüne kadar iktidar üzerinden slogan üreten, pankart açan bu grup, bir yerlerden uyarı almış. Tarafsız göründüler. Ama inanmayan elbette inanmadı. Lucescu da maçtaydı. Adam kopamadı ülkemizden. Çok sevmiş olmalı. Ne de olsa, büyük paralar kazandı. Fikret Orman’ın düşündüğü teknik direktörler arasında Rumen hocanın da adının olduğunu öğrendim. Umarım, Beşiktaş Başkanı böyle bir hata yapmaz. Can Bartu Ağabey’imiz için yapılan saygı duruşunda çıt çıkmadı. Tebrikler Beşiktaş taraftarı. İnsanlık yapan her zaman karşılığını bulur. Çok kritik haftaların içine girdik. Zirvede, ateş hattında kimse maç kaybetmek istemiyor. Tansiyonu yüksek mücadelelere gebeyiz. Hakemlerin de işi zor. Hepsi, isterler ki, ne şiş ne kabap yansın. Onlar da biliyorlar ki, aksi durumda başları ağrıyacak. VAR da yeri geliyor çare olamıyor çünkü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu da, üst kapalı tribününün altında bulunan locada maçı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’la birlikte izledi. Taraftarlar her iki başkana da yoğun ilgi gösterirken, tribünlerden “İmamoğlu’na mazbatayı verin” seslerinin yükseldiğini duyduk. Ekrem İmamoğlu da karşılık olarak Beşiktaş taraftarına, “16 milyon güzel günler görecek” diye seslendi. 90 dakikaya dönersek; Beşiktaş, Başakşehir’den golü yiyene kadar çok kötü oynadı. Üretken değildi. Beraberlik golünü attığında acaba neredeydiniz diye Siyah-Beyazlı futbolculara sormam gerekiyor. Burak’ın galibiyet golü usta işiydi. Gecenin yıldızları Karius, Atiba ve Dorukhan’dı. Kartal kazandı, bugünkü derbinin sonucuna göre zirve yarışı daha da hareketlenebilir.