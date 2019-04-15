Mutlaka bu olacaktı

Değerli okuyucular, yerel seçimde bugün böyle bir sonuç alınmasa idi, benzer sonuç veya sonuçlar gelecekte alınacaktı. Çünkü 21. yüzyılda bu küresel medya imkânları ile, halkımızın 143 senelik Meşrutiyet’lerden beri gelen demokrasi mücadelesi, başarısı ve Cumhuriyet tecrübesi ile ve ilaveten bugünkü yönetimin eğitim, dış politika, tarım ve ekonomik başarısızlıkları hatta dibe vurmaları ile halkımızın daha fazla kandırılması artık imkânsızdı... Özellikle mutfaklardaki yangın bunun üzerine tuz-biber etkisi yapmıştır...

“Siyasal İslam” denilen saptırılmış bir İslam dini ve dolayısıyla kayırma-hakaret-tehdit- israf-hukuk dışı politikalarla halk daha fazla oyalanamazdı... Nitekim son yıllarda gençler arasında da dini itikatin gittikçe zayıfladığı, hatta gençler arasında deistliğin artmakta olduğu yazılıp çiziliyordu...

Gene de kolay kolay vazgeçmeyeceklerdir diye düşünüyorum. O kadar çok hata yaptılar ki, hesap verme duygusu da bunda çok çok önemli bir pay sahibidir...

Dünya, diktatörlüklerden meşruti yönetimlere, oradan demokrasiye geçmiştir.

Aksi eşyanın tabiatına aykırıdır, olmaz, olursa zorlama ile olur, geçicidir, akıbet gene demokrasidir...

Ne var ki, Türkiye vakit kaybediyor, dünya inkişaf kaydediyor...

Batı’nın oyuncağı olmuş şeriatla veya din ağırlıklı yönetilen ülkelere aldanmayalım... Türkiye’nin demokrasi tecrübesi vardır ve çağdaş bir ülkedir...

Bir söylem vardır:

• Bütün sular eninde-sonunda denize kavuşur. Malum; konumuzda deniz, demokrasi...

Bir başka söylem:

• Bir insanı bazen aldatabilirsin, sürekli aldatabilirsin; bir toplumu bazen aldatabilirsin, fakat bir toplumu sürekli aldatamazsın...

Bir başka söylem:

• Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

Bu son söylemi rahmetli Erdal İnönü çok kullanırdı...

Prof. Dr. Talât TEVRÜZ / İ.T.Ü. E. Öğretim Üyesi