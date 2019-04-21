Hapis ve seçim

Sevgili okurlarım, bugün çok üzgünüm:

Yine bir hukuksuzluk ve adaletsizliğin devamı ile karşı karşıyayız

Durumun ne denli vahim olduğunu burada birçok kez yazdım; bugün Cumhuriyet’in bir haberi üzerinden, konuya bir kez daha değineceğim.

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Gazetemizin eski yöneticilerinin ve çalışanlarının yargılandığı davada 5 yıldan az hapis cezası alanlar hakkında verilen istinaf mahkemesinin kararı seçimden hemen sonra UYAP’a yüklendi.

Kararla birlikte Musa Kart, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör hapse girecek. Çünkü onlar 5 yıldan az ceza aldılar.

5 yılın üstünde ceza alan 6 kişi ise Temyiz aşamasını bekliyor...

O kararların Yargıtay tarafından bozulması durumunda ise yeni bir hukuk garabeti yaşanacak.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi:

Gazetenin eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’a 7 yıl 13 ay 15 gün...

Eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabiri Ahmet Şık, yazarı Aydın Engin’e 7 yıl 6 ay...

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, yazarı Hikmet Çetinkaya’ya 6 yıl 3 ay...

Olmak üzere, 5 yıldan fazla hapis cezaları verdiği için temyiz aşaması beklenecek.

Peki temyiz, onların kararlarını bozarsa, aynı davada 5 yıldan az verilen cezalardan dolayı hapse girenlerin durumu ne olacak?

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Sözler tutulmadı Bırakınız davanın zaten toptan haksız ve hukuksuz olmasını, gazetemizin gündeme getirdiği bu son adaletsizlikle ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “adaletsizliğin” düzeltilmesi için istinaf başkanlarıyla görüştüklerini, yasal düzenleme yapılacağı işaretini vermişti.

Gül, toplu davalarda aynı fiilden verilen kararlarda kendi içinde bir itiraz-denetim ya da Yargıtay’da temyiz üzerinde çalışma yapıldığını belirtmişti.

Kadri Gürsel: Gazetecilik suç değil

Cezaevine gireceği kesinleşen Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Erdoğan’ın samimi olmadığını şu somut nedenden dolayı biliyordum: Cumhuriyet davasında onanan hapis cezaları İmamoğlu’nun mazbatayı almasından bir gün sonra UYAP’a yüklendi. Ben dahil 8 Cumhuriyetçi hapse girecek #gazeteciliksuçdeğildir” dedi.

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31 Mart seçimlerinde iktidarın, bütün adaletsiz propaganda bombardımanına, bütün devlet desteğine ve baskısına rağmen, üç büyük kenti niçin yitirdiği, daha doğrusu bütün ülkede niçin gerildiği tartışılıyor.

Bence temel nedenler olarak, ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı kadar, yaşanan adaletsizlik ve hukuksuzluklara da baksalar iyi olur!

DİREN MUTFAK...

DİREN ÜCRET...

DİREN ADALET...

DİREN HUKUK DEVLETİ...

DİREN DEMOKRASİ!