VAR’ın ihaneti!..

Kör dövüşü halinde geçen derbi, taç atışını kuralı nedeniyle önemsemeyen VAR’ın tartışması sonucu Beşiktaş’a yediği golle pahalıya patladı. İlkyarıda G.Saray’ı orta alanda hapsetmek isteyen Siyah-Beyazlılar, takviye olarak Necip’le başladı. İyi bir düşünce olabilirdi ancak kazanılan topları iyi kullanamayan Beşiktaş, tartışmalı bir taç atışıyla 90 dakikanın ağır bedelini ödedi. Aslında dikkatimi çeken en önemli konu, Bülent Yıldırım’ın özellikle ilkyarıda oyunun ağırlığı altındaki yanlışlarıydı. Şampiyonluğa oynayan iki takımın futbol adına ortaya koymaları beklenen heyecan yerine sertlik ve sarı kartlar, itirazlar ön plana çıktı. Teknik özelliğini 2. yarıda riske ederek gol arayan Beşiktaş, özellikle Mirin’in defansta yetersizliği ve Gökhan’ın sakatlığı nedeniyle oyundan çıkışıyla kadro yetersizliği yaşadı. Forvette Burak’ın yakın markaj karşısında etkisiz kalışı, Ljajic’in oyuna ağırlığını koyamaması, G.Saray orta alanı için avantaj oldu. Gerçekçi olarak G.Saray’ın her haliyle gole daha yakın olabileceği ve Onyekuru’nun kanadını kullanarak Beşiktaş’ı yıpratacağı belliyken tedbir alınmaması Şenol Güneş’in en büyük hatası oldu. Karius’un bazı pozisyonlarda golleri engellemesi dikkat çekerken yediklerinde de hatası yoktu.

Zaman zaman acımasız sertliğe ve özellikle ilkyarıda kör dövüşüne dönen oyunda aklımızda kalan taç atışının itirazlara neden olan görüntüsüydü. Oysa ki beklentimiz daha farklıydı!..