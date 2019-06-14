Uyuşturucular, Uyarıcılar… (1)

Geçen hafta, “Avrupa Birliği’nin (AB)”, “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin” 2019 raporu, üstelik Türkçe olarak da, açıklandı. Her nedense insanlığın, çağımızdaki bu önemli sorunun 98 sayfalık raporu, basınımızda özetle de olsa yer almadı! Bir başka önemli sorun da “narkotik olayların” tümü basınımıza ve TV’lere, hatta “uyarıcılar (sitümilan)” bile “uyuşturucu (depresan)” olarak yansıtılıyor.

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AB raporunun Türkiye bölümlerinden bazı alıntılar yapalım...

“Esrar, Avrupa’nın bilinen en köklü uyuşturucularından biridir. Bu, kullanımı en yaygın yasadışı uyuşturucudur ve 15-24 yaş grubu kullanıcılarının yaklaşık yüzde 20’si, geçen yıl esrar kullandığını bildirmiştir.

Avrupa’da, 2017’de 1.2 milyon kullanım ya da kişisel kullanım için bulundurma suçlarının yarısından fazlasının esrarla bağlantılı olduğu bildirilmiştir.

Sokak düzeyinde uyuşturucu satışı hâlâ en çok tedarikçilerle tüketiciler arasında doğrudan temas kurularak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, uyuşturucu şebekeleri mobil teknoloji ve şifrelemeden, giderek daha çok faydalanmaktadırlar...”

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“2017 yılında Avrupa’da bildirilen 1.1 milyondan fazla yasadışı uyuşturucu yakalaması ile kolluk kuvvetleri tarafından yapılan yasadışı uyuşturucu yakalamalarının uyuşturucu pazarlarının önemli bir göstergesi olduğu görülmektedir.

Kubar esrar ve toz esrar Avrupa’daki uyuşturucu pazarında bulunan iki ana esrar ürünüdür. Geçen birkaç yıl içinde, bazı büyük toplu ele geçirmeler bildirilmiş olsa da sıvı esrara nadiren rastlanır.

2009 yılından bu yana her yıl, Türkiye’de ele geçirilen kubar esrar miktarı herhangi bir AB ülkesinde ele geçirilen miktardan daha fazladır. Ancak 2017 yılında, İtalya’da ele geçirilen kubar esrar miktarı neredeyse, Türkiye’de ele geçirilen miktara eşitlenmiştir.”

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“Eroin, Avrupa uyuşturucu pazarında en yaygın opioiddir. Tarihsel olarak, ithal eroin Avrupa’da iki şekilde mevcut bulunmakta olup en yaygın formu, ağırlıklı olarak Afganistan’da yetiştirilen haşhaşlardan çıkarılan afyondan-morfinden üretilen kahverengi eroindir.

Çok daha az yaygın olanı, geçmişte Güneydoğu Asya’dan gelen, ancak şimdi Afganistan’da ya da komşu ülkelerde de üretilebilen beyaz eroindir...

Afganistan, dünyanın en büyük yasadışı afyon üreticisi olmaya devam etmektedir ve Avrupa’da bulunan çoğu eroinin burada ya da komşu ülkeler İran ile Pakistan’da üretildiği düşünülmektedir.”

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“Geçen yıllarda Bulgaristan, Çekya, İspanya ve Hollanda’da asetik anhidrit kullanılarak morfinden, eroin üretilen laboratuvarların ortaya çıkarılması, ele geçirilen morfin ve afyon miktarındaki artış göz önünde bulundurulduğunda, eroinin bir kısmının günümüzde Avrupa’daki tüketici pazarlarına daha yakın yerlerde üretildiğini gösterir.”

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“Eroin Avrupa’ya dört ana kaçakçılık rotası üzerinden girmektedir. Bunların en önemli ikisi ‘Balkan rotası’ ve ‘güney rotası’dır.

Bunlardan ilki ve en önemlisi Türkiye’den Balkan ülkelerine (Bulgaristan, Romanya veya Yunanistan) ve Orta, Güney ve Batı Avrupa’ya gider. Balkan rotasında Suriye ve Irak’ı da kapsayan bir yan rota da ortaya çıkmıştır.”

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“Türkiye’de, diğer tüm Avrupa ülkelerinin toplamından daha fazla eroin ele geçirilmeye devam etmektedir. 2014-16 dönemindeki ele geçirme olaylarında 12.8 tondan 5.6 ton olarak görülen aşırı düşüşün ardından, 2017 yılında Türkiye’de 17.4 ton eroin ele geçirilmiştir. Bu on yıl içindeki en büyük miktardır!”

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“2017 yılında, Türkiye’de Avrupa Birliği Devletleri’nin toplamından (6.4 ton) daha fazla amfetamin (6.6 ton) ele geçirilmiştir. Türkiye’de ele geçirilen amfetaminin neredeyse tümü, amfetamin içeren büyük miktarlardaki ‘captagon’ dahil olmak üzere, tablet formundadır (26.3 milyon tablet - tahmini toplam ele geçirilen miktarın yüzde 99.5’inin üstünde).

Türkiye, ayrıca 2017 yılında olağanüstü miktarda metamfetamin ele geçirmiştir (658 kg). Bu miktar, Avrupa Birliği için bildirilen tutara yakındır (662 kg).

Türkiye’de 2017 yılında büyük miktarda MDMA tableti ele geçirilmiştir, ele geçirilen miktar 8.6 milyon tablete karşılık gelmektedir. Ele geçirilen bu miktar, bir önceki yıla ait miktarın iki katından fazla olup Avrupa Birliği’nde ele geçirilen toplam miktarı aşmıştır.”