Arnavutköy'de görüntülendi.... "Özellikle gece geliyorlar"

24 Mart 2020 Salı, 11:31

Arnavutköy'de ormanlık alanında yiyecek bulamayan yaban domuzu, dün gece ilçe merkezine indi. Son zamanlarda oldukça sık yaşanan bu durum, mahalle sakinlerinden biri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Öncü Sokak'taki evine gitmeye çalışan Erdal Yılmaz, çöp konteynerinin yanında bir yaban domuzu gördü. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Yılmaz, yaban domuzlarının sıklıkla aynı noktaya geldiğini ve çöp konteyneri etrafında beslenmeye çalıştığını söyledi.

Zaman zaman sürüler halinde aynı noktaya gelen yaban domuzlarının çöp konteyneri etrafında beslendiğini söyleyen Erdal Yılmaz, "Bazen tek, bazen de sürüler halinde geliyorlar. Özellikle geceleri geliyorlar. Ormanda yiyecek bulamayınca buralara kadar geliyorlar. Geldikleri noktanın hemen 20 metre yakınında çocuk oyun parkı var. Yaz aylarında da denk gelen bu görüntüler bizleri endişelendiriyor" dedi.