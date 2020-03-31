CHP'den Erdoğan'a videolu 'Kampanya' yanıtı
CHP Milletvekili Tuncay Özkan’dan Erdoğan’ın koronavirüs salgını nedeniyle devletin kasasından vatandaşlara yardım yapmak yerine millete giderek ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ başlatmasına videolu yanıt geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgını nedeniyle devletin kasasından vatandaşlara yardım yapmak yerine millete giderek ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ başlatmasına videolu yanıt verdi.
TUNCAY ÖZKAN: NEREDEN NEREYE GELDİ TÜRKİYE…
Tuncay Özkan sosyal medya hesabından, “IMF’ye borç verecek durumdayız dediler, IBAN ile vatandaştan para istediler. Nereden nereye geldi Türkiye…” paylaşımında bulundu.
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