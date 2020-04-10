CHP'li Torun: Vatandaşlarımızın içtiği bir tas çorbada mı gözünüz var?

10 Nisan 2020 Cuma, 14:31

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Eskişehir Büyükşehir, Eskişehir Odunpazarı ve Antalya Muratpaşa Belediyeleri'nin aşevi hesaplarının İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bloke edilmesine tepki gösterdi.

Torun, belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sıcak hizmeti ulaştırdığını söyleyerek "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın içtiği bir tas çorbada mı gözünüz var?" diye sordu.

Öztrak, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dün maalesef olumsuz bir olayla karşılaştık. Halkının her zaman yanında olan belediyelerimiz, örnek bir çalışma sürdüren bu konuda Muratpaşa, Odunpazarı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız sıcak yemek hizmeti vermekteydi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kendi imkanları ile bazen kendi bütçesinden yaptıkları yardımla bazen de vatandaşlarımızın aşevine yaptığı bağışlarla sıcak yemek yapıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaktaydı. Bu sadece koronavirüs tehdidi oluştuğundan beri değil çok önceden beri süregelen bir hizmetiydi. Ama alınan bir kararla birlikte buraya yapılan bağışlara da el konuldu. Bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değil. Siz saraylarınızda zevk-ü sefa içinde her türlü ihtiyacınız gideriliyor olabilir ama ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın içtiği bir tas çorbada mı gözünüz var? Onların evlerine götürülen o sıcak yemek mi sizi rahatsız ediyor? Bunu anlamak mümkün değil, bunu kabul etmek mümkün değil"