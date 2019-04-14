Kanada'da 13 aracı yakan kundakçıyı çevredekiler yakaladı

Kanada’da bir adam elinde benzin bidonu ile park ve seyir halindeki otomobilleri kundakladı. Kundakçı, çevredekiler tarafından durdurulduktan sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.







Kanada’nın Edmonton kentinde meydana gelen olayda, bir adam elinde tuttu benzin bidonu ile park halindeki ve trafikte seyir halinde olan araçları yakmaya başladı. Yaşanan olay çevredeki vatandaşlarca kaydedild.







Görüntülerde, kundakçının etrafa bağırarak araçların üzerine benzin döktüğü ve ateşe verdiği görüldü. Ardından, bir kafeye doğru yönelen kundakçı, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile kundakçı gözaltına alındı. Yaşanan olayda 13 araç zarar gördü.