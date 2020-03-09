Erdoğan’dan koronavirüs önlemi: Size koronavirüs getirmiş olabilirim
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde ziyaret ettiği Silivri’de önce kendisini bekleyenlerle tokalaştı, sonra ise koronavirüs nedeniyle tokalaşmaya devam etmekten vazgeçti.
Erdoğan, selamlaşmasının devamında ise tokalaşmadan vazgeçerek, “Aslında korona size getirmiş olabilirim... Bunun için tokalaşmayalım... Her yerde kestik tokalaşmayı...” dedi.
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