Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler! "İçki şişede durduğu gibi durmuyor..."

05 Mart 2020 Perşembe, 16:53

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın gönderdiği mesaja gülerek, "İçki şişede durduğu gibi durmuyor" dedi.

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye Nabzı programının bu haftaki konukları İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP 26. Dönem Milletvekili - Gazeteci Barış Yarkadaş ve AKP 22. Dönem Milletvekili Resul Tosun idi.

ÜMİT ÖZDAĞ: "İÇKİ ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMUYOR"

Güncel ve siyasal gelişmelerin ele alındığı programın sonunda Didem Arslan Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın CHP ve İYİ Parti'yi hedef alan açıklamalarını canlı yayında okundu.

Bunun üzerine İYİ Parti'li Ümit Özdağ, MHP'li Semih Yalçın'ın mesajlarına gülerek "Onu mahkemede konuşacağız. İçki şişede durduğu gibi durmuyor" dedi.



