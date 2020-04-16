İBB Sözcüsü Ongun, Adalar'daki faytonculardan satın alınan atların görüntülerini paylaştı: Şimdi çok daha mutlular

16 Nisan 2020 Perşembe, 15:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda faytonculardan satın alınan atlarla ilgili bilgi verdi.

Ongun, “Atlar şimdi daha mutlu” başlıklı paylaşımında “Adalar'daki atlarımız aylık 12.5 ton arpa ile düzenli olarak besleniyor. Veterinerlerimiz sağlık kontrollerini yapıyor, barınaklar yenilendi, göreve başlayan 30 seyis düzenli olarak bakım yapıyor” ifadesini kullandı.