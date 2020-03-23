İlkokul öğrencilerine de ‘kafa kesme’ sahnesi izlettiler

23 Mart 2020 Pazartesi, 18:44

















İlkokul 4’üncü sınıf öğrencileri için gösterilen Selahaddin Eyyubi animasyonunda sahne bütün detaylarıyla verildi. Verilen sahnede, Fatımi hükümdarının öldürülmesi anlatılırken kafa kesme sahnesi detaylarıyla gösterildi. Ayrıca yine aynı animasyonda savaş sahneleri de detaylı izletildi.

Ortaokul öğrencileri için hazırlanan animasyona birçok yurttaş tepki gösterirken, Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk da görüntüleri onaylamadığını söylemişti. Uzaktan eğitimin ilk günlerinde ortaya çıkan bu skandallar, ileri süreçlerde yaşanabilecek hatalar hakkında da endişeleri besliyor.