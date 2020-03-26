İnşaat işçileri sağlıksız koşullarda çalışmaya devam ediyor

26 Mart 2020 Perşembe, 16:29

İnşaat-İş Sendikası tarafından paylaşılan görüntülerde Emaar şantiyesinde çalışan işçilerin sağlıksız yemekhane görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde işçiler, “Bir masada dört kişi yemek yiyorlar. Bu adamlar nasıl hastalık kapmasın?” diyerek duruma tepki gösterdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi şantiyesinde paylaşılan görüntülerde de işçilerin yine hiçbir önlem alınmadan yemekhanede yemek yedikleri, kaldıkları yerlerde ise hijyen şartlarının sağlanmadığı görüldü. İşçilere destek veren İnşaat-İş Sendikası yemekhanedeki görüntüler için, “Emaar şantiyesinde olası salgın yayılmasından ve ölümlerden Emaar Tav-Sera yönetimi sorumludur” ifadelerini kullandı. Sendika yetkilileri, “İşçi arkadaşlarımız kaygı içerisinde şantiyede ve koğuşlarında kalıyorlar ve gün içinde kullandıkları ortak alanlarda bulunmaktan çok endişelenmekteler. Gruplar halinde işlerinden ayrılıp memleketlerine dönenler olurken aç kalma kaygısından dolayı da zorunlu olarak çalışan işçi arkadaşlarımızda bir hayli fazla” dedi. Sendika yetkilileri taleplerinin ise “Esas olarak şantiyenin kapatılması ve işçilerin ücretli izne çıkarılmaları” olarak açıkladı.

ISPANAK YİYEN İŞÇİ: HAKKIMIZI ARADIM, İŞTEN ÇIKARDILAR

İşçilerin sağlıksız çalışma koşullarına bir örnek de Bakırköy meydan metro şantiyesi oldu. Şantiyede çalışan işçilere geçtiğimiz salı günü öğlen yemeği olarak ekmek arası ıspanak gönderildi. Yemeği kabul etmeyen işçilerden Bedirhan Aslan bunu sosyal medya hesabından paylaşınca işten çıkartıldı. Aslan, “2 gün önce biz işçilere ekmek arası ıspanak gönderdiler tüm işçiler o yemeği yemediler çöpe gitti hepsi. Sabah 8, akşam7 çalışıyoruz o zor koşullar altında bende bunu sosyal medyada paylaştım hakkımızı aradım. Bunu gündeme getirdiğim için de şirket bayburt grup benim çıkışımı verdi. Yol ücreti vermediler maaşı bekle dediler ve aynı gün şantiyeye terket dediler” diyerek yaşadıklarını anlattı. Aslan, bu süreçte işsiz kaldığı için de ayrı mağdur olduğunu sözlerine ekledi.