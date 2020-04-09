İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medyada çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyada çirkin paylaşıma maruz kalan aile ile görüşme gerçekleştirdi. Yerlikaya ailenin ihtiyaçlarını karşıladı ve aileyi telefon ile arayarak üzüntülerini ifade etti.

Görüşmeden bir bölümü Twitter hesabından yayınlayan Vali Yerlikaya, "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı... Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz.." notunu düştü.

VALİ YERLİKAYA: TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan "İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı (N.N), twitter hesabından yaptığı çirkin paylaşımı nedeniyle, Bakanlık Makamınca görevden alınmış ve hakkında tahkikat başlatılmıştır. Hiç bir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyorum." açıklamasını yaptı.

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı (N.N), twitter hesabından yaptığı çirkin paylaşımı nedeniyle, Bakanlık Makamınca görevden alınmış ve hakkında tahkikat başlatılmıştır.



Hiç bir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyorum. pic.twitter.com/6cs8MFvUvo — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 9, 2020





HESABINI KAPATTI

Haber videosunda, “Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum” diyen Roman kadına, "Geber" diye tepki gösteren İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, Twitter hesabını kapattı.



