Karantinadaki yurttaş isyan etti! Etrafa tükürdü "sizi de hasta edeceğim"

Umreden dönen ve karantina için öğrenci yurtlarına yerleştirilen kişiler isyanda. İsyan eden amca “Bırakın beni. Herkesi öldüreceğim madem var ise. Doktorunuz yok, kontrolünüz yok, baktığınız ettiğiniz yok, hapishaneye koydunuz. Çağırın doktorunuzu muayenenizi yapın beni buraya hapsettiniz. Muayene yok, bir şey yok” diyerek isyan edip etrafa tükürdü "sizi de hasta edeceğim" dedi.

ANKA
28 Mart 2020 Cumartesi, 13:16

Umreden dönen ve karantina için öğrenci yurtlarına yerleştirilen kişiler isyanda.

Amca: Bırakın beni

Görevli: Amca lütfen odanıza geçer mısınız?

Amca: Gitmiyorum. Hepinizi öldüreceğim madem var ise

Görevli: Öyle şey olmaz amca lütfen

Amca : Etrafa tükürüyor

Görevli: Amca ne yapıyorsun ya  

Amca : Daha ne yapayım sizi hasta edeceğim bırakmazsanız

Görevli: Üzerimize öksürüyor ya

Amca : Ama ben de bir şey yok ki,  yok, yok, yok

Görevli: Amca bunu sen bilemezsin

Amca: Çağırın doktorunuzu muayenenizi yapın beni buraya hapsettiniz. Muayene yok bir şey yok

Görevli: Güvenliği aradın dimi Fatma  

Amca: Bırakın gitsin ölürse ölsün yaşım 80 olmuş zaten bitti

Görevli: Amcacığım başka hastalara bulaştırıyorsun önemli olan o

Amca: Ya bulaştırıyorsam bırakın gidim ben evime gidim

Görevli: Ama orada da aynı risk altındasın

Amca : Ya yok ben 3 gün filan yok duramıyorum ben. Doktorunuz yok, kontrolünüz yok, baktığınız ettiğiniz yok hapishaneye koydunuz

Görevli: Amcacığım her şeyin bir zamanı var

Amca: Hapisim sanki. Avrat yok, çoluk yok, çocuk yok  

Görevli: Burası hapishane değil amca senin iyiliğin için

Amca : Bırakın gidim açın kapıyı gidersem gideyim sizene  

Görevli : Amca lütfen odana geçer misin

Amca: Gitmiyorum

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