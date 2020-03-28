Karantinadaki yurttaş isyan etti! Etrafa tükürdü "sizi de hasta edeceğim"
Umreden dönen ve karantina için öğrenci yurtlarına yerleştirilen kişiler isyanda. İsyan eden amca “Bırakın beni. Herkesi öldüreceğim madem var ise. Doktorunuz yok, kontrolünüz yok, baktığınız ettiğiniz yok, hapishaneye koydunuz. Çağırın doktorunuzu muayenenizi yapın beni buraya hapsettiniz. Muayene yok, bir şey yok” diyerek isyan edip etrafa tükürdü "sizi de hasta edeceğim" dedi.
Umreden dönen ve karantina için öğrenci yurtlarına yerleştirilen kişiler isyanda.
Amca: Bırakın beni
Görevli: Amca lütfen odanıza geçer mısınız?
Amca: Gitmiyorum. Hepinizi öldüreceğim madem var ise
Görevli: Öyle şey olmaz amca lütfen
Amca : Etrafa tükürüyor
Görevli: Amca ne yapıyorsun ya
Amca : Daha ne yapayım sizi hasta edeceğim bırakmazsanız
Görevli: Üzerimize öksürüyor ya
Amca : Ama ben de bir şey yok ki, yok, yok, yok
Görevli: Amca bunu sen bilemezsin
Amca: Çağırın doktorunuzu muayenenizi yapın beni buraya hapsettiniz. Muayene yok bir şey yok
Görevli: Güvenliği aradın dimi Fatma
Amca: Bırakın gitsin ölürse ölsün yaşım 80 olmuş zaten bitti
Görevli: Amcacığım başka hastalara bulaştırıyorsun önemli olan o
Amca: Ya bulaştırıyorsam bırakın gidim ben evime gidim
Görevli: Ama orada da aynı risk altındasın
Amca : Ya yok ben 3 gün filan yok duramıyorum ben. Doktorunuz yok, kontrolünüz yok, baktığınız ettiğiniz yok hapishaneye koydunuz
Görevli: Amcacığım her şeyin bir zamanı var
Amca: Hapisim sanki. Avrat yok, çoluk yok, çocuk yok
Görevli: Burası hapishane değil amca senin iyiliğin için
Amca : Bırakın gidim açın kapıyı gidersem gideyim sizene
Görevli : Amca lütfen odana geçer misin
Amca: Gitmiyorum
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