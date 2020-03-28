Karantinadaki yurttaş isyan etti! Etrafa tükürdü "sizi de hasta edeceğim"

28 Mart 2020 Cumartesi, 13:16

Umreden dönen ve karantina için öğrenci yurtlarına yerleştirilen kişiler isyanda.

Amca: Bırakın beni

Görevli: Amca lütfen odanıza geçer mısınız?

Amca: Gitmiyorum. Hepinizi öldüreceğim madem var ise

Görevli: Öyle şey olmaz amca lütfen

Amca : Etrafa tükürüyor

Görevli: Amca ne yapıyorsun ya

Amca : Daha ne yapayım sizi hasta edeceğim bırakmazsanız

Görevli: Üzerimize öksürüyor ya

Amca : Ama ben de bir şey yok ki, yok, yok, yok

Görevli: Amca bunu sen bilemezsin

Amca: Çağırın doktorunuzu muayenenizi yapın beni buraya hapsettiniz. Muayene yok bir şey yok

Görevli: Güvenliği aradın dimi Fatma

Amca: Bırakın gitsin ölürse ölsün yaşım 80 olmuş zaten bitti

Görevli: Amcacığım başka hastalara bulaştırıyorsun önemli olan o

Amca: Ya bulaştırıyorsam bırakın gidim ben evime gidim

Görevli: Ama orada da aynı risk altındasın

Amca : Ya yok ben 3 gün filan yok duramıyorum ben. Doktorunuz yok, kontrolünüz yok, baktığınız ettiğiniz yok hapishaneye koydunuz

Görevli: Amcacığım her şeyin bir zamanı var

Amca: Hapisim sanki. Avrat yok, çoluk yok, çocuk yok

Görevli: Burası hapishane değil amca senin iyiliğin için

Amca : Bırakın gidim açın kapıyı gidersem gideyim sizene

Görevli : Amca lütfen odana geçer misin

Amca: Gitmiyorum