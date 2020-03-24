Koronavirüs için test kuyruğuna girdiler, kurala uymadılar!
İstanbul Bakırköy'de koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Çok sayıda vatandaş test yaptırmak için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Test yaptırmak isteyenler, hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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