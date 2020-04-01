Koronavirüsle mücadelede 3 boyutlu maske desteği

01 Nisan 2020 Çarşamba, 08:56

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek için dünyada çeşitli dayanışma faaliyetleri oluşturuluyor. Bunlardan bir tanesi de sağlık çalışanlarına siperli maske üretmek için Türkiye'de oluşturuldu.

Birkaç mühendisin bir araya gelerek hayata geçirdiği "3 Boyut Destek" hareketi kısa sürede binlerce gönüllü sayısına ulaştı.

"Koruyucu yüz siperi" adını verdiklerini medikal ekipmanın çizimi yapılıp prototipi üretilerek, sosyal medya üzerinden ağa katılan kişilerle paylaşılmasının ardından, gönüllüler evlerinden ve çalıştıkları firmalardan 3 boyutlu yazıcıyla sağlıkçılar için koruyucu yüz siperleri üretmeye başladı.

Kısa sürede Türkiye'nin 81 ilinden 2500'ü aşkın kişi ve kurum, üretim hareketine destek olurken, şimdiye kadar 10 bin süperli maske de sağlık çalışanlarına ulaştırıldı.



