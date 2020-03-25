Milyonlarca insana örnek olacak görüntüler

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan "bir metre mesafe" kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2020 Çarşamba, 15:43

Koronavirüs nedeniyle en çok vakanın bulunduğu ve en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da, maske takan yaşlı çiftin, koruyucu eldiven bulunan elleriyle bir metre mesafeyi koruyacak şekilde tuttukları iple yürüdükleri görüldü. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükselirken vaka sayısı 63 bin 927'ye ulaştı.

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