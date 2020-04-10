Öztrak’tan infaz paketi tepkisi: Bunun adı açıkça siyasi fırsatçılıktır

10 Nisan 2020 Cuma, 16:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında infaz paketinin adil, hukuki ve insani olmadığını belirterek, “Bu paket adil değildir, hukuki değildir, insani hiç değildir. Cumhur İttifakı, muhalefetin ve saygın hukukçuların hiçbir önerisini dikkate almadan sayısal çoğunluğa dayanarak bu düzenlemeyi çıkarmaya çalışmaktadır. Bu haliyle toplum vicdanında derin yaralar açacak bir affa dönüşmüştür” dedi. Öztrak şöyle devam etti:

“Örneğin; rüşvet yiyen de rüşvetin hesabını yapan da 6 yıl ceza alıyordu. Ama bu düzenleme ile rüşvet yiyen hemen hapisten çıkıyor, rüşvetin haberini yapan gazeteci ise 3 yıl 6 ay daha hapiste kalmak zorunda. Bu hangi vicdana sığar? Erdoğan bu düzenlemeyle kendini de inkar ediyor. Çünkü 2018’de daha ne demişti; “Bir suç devlete karşı işlenmişse devlet af düşünebilir ancak bir suç şahıslara karşı işlenmişse devletin o suçu affetme yetkisi yoktur” diyordu. Bu olmayan yetkiyi bugün kendilerinde nasıl görüyorlar?"

“BUNUN ADI AÇIKÇA SİYASİ FIRSATÇILIKTIR”

Hukukta ölçülü olunması gerektiğini vurgulayan Öztrak, infaz indiriminin bir affa dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Öztrak, “Evi soyulan emeklinin, yüzü kezzapla yakılan kızcağızın, kefen parası dolandırılan yaşlıların rızasını almadan bu suçları işleyenleri nasıl affedeceksiniz. Devletin görevi mağdurların mağduriyetini arttırmak değildir. Hukukta ölçülü olmak temel ilkedir. Korona salgını Erdoğan muhalifi veya Erdoğan sever diye adres sormuyor. Salgın var diye infaz indirimi yapıyorsunuz, bu infaz indiriminin de bir affa dönüşmemesi, ölçülü ve adaletli olması gerekiyor. Muhalifleri, gazetecileri, fikir insanlarını içeride tutuyorsunuz, hırlıyı hırsızı serbest bırakıyorsunuz. Bunun adı açıkça siyasi fırsatçılıktır” diye konuştu.



