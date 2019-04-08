Köpeğinin gözüne dedorant sıkan üniversiteliden açıklama!

Malatya’da evde beslediği köpeğin gözüne deodorant sıkarak bu anları sosyal medya hesabından “Allah’ım neden bu kadar geri zekalılar” notuyla paylaşan ve büyük tepki gören Ömer Serdar Dinç, köpeğe işkence etmediğini söyledi.



Malatya’da yaşayan üniversite öğrenicisi Ömer Serdar Dinç evinde beslediği Golden cinsi köpeğin gözüne deodorant sıkıp bu anları sosyal medya hesabından “Allah’ım neden bu kadar geri zekalılar” notuyla paylaşmıştı. Dinç'in paylaştığı görüntüler izleyenler tarafından köpeğe işkence olarak yorumlanırken, sosyal medya kullanıcıları şahsa büyük tepki göstermişti.



Tepkilerin büyümesi üzerine bir açıklama yapan Ömer Serdar Dinç iddiaların asılsız olduğunu belirterek “Hayvanlarıma kesinlikle işkence söz konusu değil. Benim evimde, annemin ve babamın evinde hayvanlarımız var onlara bakmayı seviyoruz. Bu yapılanlar iftira. Hayvanlarım her zaman yanımda. Gelen yetkililer tetkikleri yaptılar ve raporu yazdılar. Kesinlikle hiçbir şekilde hayvana işkence söz konusu olmadığını onlar da teyit etti” diye konuştu.