Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de yaşananlarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu: "Seçim Kurulları seçim dönemlerinde her şeye el koyabilirler. Büyükçekmece'de bir olay söz konusu olmuş. Bu olay bugün olmadı ama bir usülsüzlük var. Ocak 2019'da adli ve idari tahkikat başlatıldı. Olay Ak Parti teşkilatlarının seçim kurullarına başvurusuyla ortaya çıktı. Büyükçekmece'de hazırlık uzun zamandır vardı. Bunu yapan eski belediye başkanının yakınları. Herkes gidip kendini bir araziye yazamaz. 350 kişi tespit edip suç duyurusunda bulunduk. Burada bir hile var. Burada bir yolsuzluk var. Burada bir suistimal var. Mesele, dışarıdan getirilen bir takım insanların seçimi tehdit edici bir yaklaşımı ortaya koyması. Seçime yönelik bir yolsuzluk yapılmış." dedi.