Gelinlik giyip eski sevgilisinin düğününü bastı

Çin'de bir genç kadın, eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı.



Daily Mail’de yer alan habere göre, video bir blogger tarafından paylaşıldıktan sonra Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da da binlerce kişi tarafından paylaşıldı.



Videoda, damadın eski sevgilisi olduğu belirtilen genç kadının gelinlikle düğünü bastığı ve damadın ayaklarına kapandığı görülüyor. Habere göre, genç kadın damada yalvararak ‘Hepsi benim hatamdı’ diyor. Düğündeki sunucunun ise ‘Şu an olağandışı bir durum yaşıyoruz’ dediği aktarıldı. Bu sırada gerçek gelin ise olup bitene sinirlenip düğünü terk etti.