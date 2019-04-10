Kılıçdaroğlu'nda YSK'ye 7 maddelik çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu YSK'ye 7 maddelik çağrıda bulundu.



Akşener'den sonra konuşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:



Türkiye'nin çok yoğun ve ağır bir gündemi var. Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Seçimi iptal ettirme arayışı içindeler. Demokrasiden uzaklaşıyoruz. Bir kişinin talebine göre seçimi sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bütün dünyanın izlediği vahim bir tablo. Uzun uzun konuşmayacağım. Bungün YSK yeniden toplanıyor. YSK'yı göreve çağırıyorum.



1- YSK yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır.



2- YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır.



3- YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurmaya çalıştığı baskılara boyun eğmemek zorundadır.



4- YSK, demokrasi değil, seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır.



5- YSK, "Hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu?" buna açık ve net cevap vermek zorundadır.



6- YSK'da hakimler mi var, yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var. Bunu demokrasiden yana kararlılığıyla göstermek zorundadır.



7- İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır. Bu YSK'nın tarihsel görevidir. YSK alacağı kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır ya da ülkeyi kaosa sürükleyecektir. Biz aydınlıktan yanayız, demokrasiden yanayız. YSK'nın şu aşamada alacağı kararın tarihsel bir sorumluluğa vardır. Bunu hatırlatmak da bizim görevimizdir.