Ekrem İmamoğlu'nu gören taraftarlar "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diye bağırdı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerden olan Can Bartu vefat etmişti. Efsane isim için statta yapılan törene Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu'nu statta gören Fenerbahçe taraftarları "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye tezahürat yaptı.



Hayatını kaybeden Fenerbahçe efsanesi Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadı'nda tören düzenleniyor. Taraftarların da katıldığı törende Fenerbahçe'nin efsanelerinden Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber de tören öncesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki yerini aldı.



Ekrem İmamoğlu, Can Bartu'ya vefatı sonrası Ülker Stadyumu'nda düzenlenen tören için stada gitti. Ülker Stadı'na gelen taraftarlar Ekrem İmamoğlu'nu, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratıyla karşıladı.