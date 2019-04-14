“Mazbatayı stadyuma taşımak yanlıştır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katıldı. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Rakamları görmeden niyetler üzerinden değerlendirme yapanları zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlış bizim değerlendirmemiz doğru. Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti düşmanlığa taşımak için ekilen bir tohumdur." dedi.