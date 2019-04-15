Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Bakırköy’de kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız ölümden saniyelerle kurtuldu. Genç kızın inanılmaz kurtuluşu saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bakırköy’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü aşırı hız ve yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sürüklenerek bir iş yerinin önündeki demir dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yan yattı.

Genç kız ölümden kıl payı kurtuldu

Kontrolden çıkan otomobilin hızla sürüklendiğini fark edemeyen genç kız caddenin karşısına geçmek için biranda yola fırladı. Genç kız karşıya geçmek için koştuğu sırada hızla yanından geçen otomobil demir dubalara çarparak takla attı. Arabanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan genç kız şok geçirdi. Neye uğradığını şaşıran genç kızın şok anları kameralara yansıdı.

Kaza anı saniye saniye kamerada

Kaza anı çevrede bulunan kameralara yansıdı. Görüntülerde, genç kız caddenin karşısına geçmek için biranda yola fırlayarak koşmaya başlıyor. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil hızla genç kızın yanından geçerek bir iş yerinin önünde bulunan demir dubalara çarpıyor. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atıp yan yatarken genç kız aracın altında kalmaktan son anada kurtuluyor. Biranda neye uğradığını şaşıran genç kızın şok anları da görüntülerde yer alıyor.

Otomobil sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

Öte yandan, kameralara yansıyan görüntülerde, kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer alıyor. Aracın şoförünü bulunduğu yerden çıkartan vatandaşlar aracı iterek düzeltiyorlar.

“İlerisi okul bölgesi oraya bir kasis yapılsa bu durum çözülecek”

Aynı yolda defalarca kaza olduğunu ve mutlaka bir kasis yapılması gerektiğini dile getiren Murat İşel, “Hava kazanın olduğu gün yağışlıydı. Sabah 08.00'de yukarıdan çok hızlı bir araç geliyor ve dönemiyor ve bizim bariyerlere çarparak ters dönüyor. Genç bir kadın son anda kurtulmuş. Allah korumuş verilmiş sadakası varmış. Burada kaza her zaman oluyor, belediye bariyerleri yaptı ama yine de yeterli olmuyor. Ayda bir veya iki defa burada kaza oluyor. Bizim üç dört defa dükkana araç girdi ve komple dükkanı yaptırmak zorunda kaldık. İlerisi okul bölgesi oraya bir kasis yapılsa bu durum çözülecek” dedi.