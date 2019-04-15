CNN Türk ekranlarında "mazbatayı ver" sesleri

Fenerbahçe ile Galatasaray maçı öncesi Ekrem İmamoğlu için atılan sloganlar CNN Türk ekranlarına yansıdı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbi müsabakasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, lider Başakşehir ile olan puan farkını 5'e indirdi.

Maç öncesi İstanbul’da belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na büyük destek vardı.

OdaTV'nin haberine göre İmamoğlu’na sansür uygulayan televizyon kanallarının başında gelen CNN Türk’ün sansürü ise maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlar tarafından delindi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun dışında canlı yayın yapan CNN Türk ekibine taraftarlar, “Mazbatayı ver İmamoğlu’na mazbatayı ver” sloganları attı. Canlı yayında bir anda İmamoğlu tezahüratı duyulması CNN Türk rejisini de zor anlar yaşamasına neden oldu.