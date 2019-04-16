Bisiklet turunu izlerken kaza yaptı

Avcılar'da seyir halinde olan bir araç sürücüsü 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışanların geçişini izlerken, önde seyir halinde olan minibüse çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.





Avcılar'da seyir halinde olan bir otomobil sürücü 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışan sporcuların geçişini izlemeye başladı. Sürücü bir süre sonra önde seyir halinde olan minibüse çarptı. Çarpma sonrası otomobilin ön tarafı hasar gördü. Kaza anı ve sürücünün panik hali saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.