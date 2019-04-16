Yenikapı iskelesinde korkunç olay!

Fatih, Yenikapı İskelesi'nde 83 yaşında bir erkeğe ait ceset, bulundu.



Yenikapı İskelesi'nde saat 13.00 sıralarında suda hareketsiz duran bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik, zabıta ve deniz polisi ekipleri denizdeki adamı iskeleye çıkardı.

Sağlık ekipleri, iskeleye çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı incelemede cesedin 83 yaşındaki Ahmet Şapaloğlu'na ait olduğu belirlendi.



Şapaloğlu'nun cesedi, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye konularak ambulansla Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.