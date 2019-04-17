ODTÜ'de 'devrim' kazandı

ODTÜ’de üniversitelilerin talepleri kabul edildi. Bahar şenliği üniversitelilerin planladığı gibi Devrim Stadyumu’nda yapılacak. Bahar şenlikleri de üniversite de öğrencilerin oldu.



ektörlükle yapılan toplantının sonuçlarını, Rektörlük Binası önünde bekleyen öğrencilere yaptığı açıklama ile duyuran UGT Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Şimşek, “Devrim Stadyumu, her zaman olduğu gibi hepimize açık. Sanatçılarla anlaşıp anlaşamamıza göre gün sayısı değişecek ama kesinlikle Devrim sahnemiz olacak” dedi. Şimşek, şenliğin öğrenciler tarafından sahiplenilmesinin ve dayanışmanın Rektörlüğün tavrını değiştirdiğini söyledi.