İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB binasından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



Birkaç cümle paylaşağım, ardından Sayın Mevlüt Uysal'ın makamında devir teslim töreni yapacağız. Buradaki törene basın mensubu almayacağız. Biz fotoğraf servis edeceğiz. Biz devir-teslimi yaptıktan sonra dışarıda otobüsün üzerinde halkımıza sesleneceğim. Bu haftasonu; ya cumartesi ya pazar günü bir miting düzenleyip, vatandaşlarımıza süreci aktaracağız.



"MAZBATA'YI 16 MİLYON İNSAN ADINA ALDIM"



Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık. Ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiçkimsenin birbirinden farkı olmaksızın. Toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden asla vaz geçmedik. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle oluşturduğu birlik ve beraberlkik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, 16 milyon İnsanın da hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedik,i bundan da vazgeçmedik.



"İBB'NİN KAPILARI HALKA AÇILMIŞTIR"



Herkesin taleplerini biliyoruz ve hızlı bir şekilde hizmet etmeye başlayacapız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları bugün halka açılmıştır.



Buan itibariyle devam eden süreçler var bunun farkındayız. Şehrimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliği i.in net ifadeler ilgili, kurumlardan bekliyoruz. Bu sürecin de netleşmesiyle 17 gündür devam eden belirsizliğin bertaraf edilmesi adına ilgili kurumların süreci tamamlamalarını diliyorum.