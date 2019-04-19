İmamoğlu, Erdoğan ile arasında geçenleri anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İTO Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze töreninde beraber saf tuttu. İki isim 31 Mart yerel seçimlerin ardından ilk kez yan yana gelmiş oldu.



İmamoğlu, Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlattı. İmamoğlu, "Dünde bugün tabi merhabalaşmanın ötesinde kandilini kutladım." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın attığı tweetleri beğenmesini soran gazetecilere ise "Keşke demir hiç ısınmasaydı. Tweet’ini beğendim. Barış ve huzur olsun. Bu bakış açısı bizim açımızdan da millet açısından da bir kazanımdır. Teşekkür ediyoruz." dedi.