Ekrem İmamoğlu görüntülere 'kurgu' diyenlere yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün mesaisinin ilk gününde çalışanı ile arasındaki antrikot - musakka dilayaloğuna ilişkin açıklamada bulundu.



Yandaş haber sitelerinde olayın kurgu olduğu şeklinde haber yapılmasının ardından İmamoğlu konuya ilişkin olarak "Ben menüyü sormadım. Bazı şeyler de var tabi üzülüyorum. Oraya girdik, kurgu vs ben her zaman gezerim. Orada o eşitsizliği görünce uyardım. Ama bugün menüyü sormadım. Muhtemelen dikkat etmişlerdir. Tek tip yemiş arkadaşlar. Yani insanların kamuda bulunduğu ortamda yediği ymeğin en üst idareciden en vasıfsız çalışanına kadar herkesin aynı yemeği yemesini talimat olarak vermiştim." dedi.