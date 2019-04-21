Anne adayının en zor anı: Karnını tutarak gözyaşı döktü

Adana'da kaza yapan sürücü, araçta sıkışan ve bebeğine bir şey olduğunu düşünerek ağlayan hamile eşini gözyaşları arasında teskin etmeye çalıştı.



Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çakmak yönetimindeki otomobil, Kıyıboyu Caddesi'nden Alparslan Türkeş Bulvarı yönüne giderken aniden sağa dönmek isteyen bir otomobile çarpmamak için manevra yapınca önce kaldırıma, daha sonra da başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücünün hamile eşi Fatime Çakmak otomobilde sıkıştı. Fatime Çakmak bebeğine bir şey olacağından korkup gözyaşlarına boğuldu. Kocası ise 112 ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Mehmet Çakmak, yardım gelinceye kadar kendisi de hem ağlayıp hem eşine sarılarak onu teskin etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen Can-Kur ekipleri hamile kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Karnını tutarak gözyaşı döken hamile kadın ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan Fatime Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.