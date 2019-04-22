Güngören'de servis aracı alev alev yandı

GÜNGÖREN'de okul önünde park halindeki kullanılmayan eski servis aracı alev alev yandı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yangını evsizlerin çıkardığı iddia edildi. Aracın alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Güngören, Bayrampaşa Caddesi'nde Ergenekon İlkokulu'nun arkasında kullanılmayan eski servis aracı park halinde bulunuyordu. İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde evsiz çocukların aracın yanına bıraktığı battaniyeler yandı. Alevler araca sıçradı. Eski servis aracının yandığını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.
22 Nisan 2019 Pazartesi, 09:48