Gözyaşı dökerek seyrettiler

Kağıthane’de 4 katlı binanın çökmesinin ardından risk nedeniyle bir bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkılan binada evleri bulunan bazı kadınlar, yıkımın başına gelerek gözyaşı döktü.



Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 katlı bir bina çökmüştü. Çöken bina ile birlikte iki tane otomobil de bina enkazının altında kalırken, risk nedeniyle 5 katlı bina da kontrollü olarak yıkıldı. Kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen binanın son zemin katının bir kısmı kaldığı ve yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından ara verilmişti.



Sabah saatlerinde enkazı ortaya çıkan binanın başına gelen aileler gözyaşı döktü, harabeye dönen evlerini çaresiz bir şekilde seyretti.