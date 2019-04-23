Öğrencinin 'gelecek hayali': Alman vatandaşı olmak

NTV canlı yayınına katılan bir öğrencinin, “Akademik olarak hayalin nedir” sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.



NTV sunucusu 23 Nisan özel yayınında Darüşşafaka öğrencisine gelecek planlarını sordu. Öğrenci de, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” cevabını verdi. Sunucu da, “Hayır” diye cevap verdikten sonra şöyle ekledi:



“23 Nisan’da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar karar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci.”



Öğrencinin cevabı, Twitter’da yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.