Ataşehir'de film sahnelerini aratmayan kaza anı kamerada

Ataşehir’de hızla ilerleyen minibüs, kavşakta duramayarak seyir halindeki kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle beşik gibi sallanan kamyon bir süre iki teker üzerinde ilerledi. Kamyon şoförünün büyük bir ustalıkla kamyonun hakimiyetini kaybetmediği kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde ilerleyen bir minibüs hızla kavşağa doğru yöneldi. Minibüs, o sırada kavşaktan ilerleyen kamyon ile karşı karşıya geldi. Son anda frene basan minibüs sürücüsü duramayarak kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon adeta beşik gibi sallanarak bir süre iki teker üzerinde ilerledi. Daha sonra iki araçtaki şahıslar araçlardan inerek kaza sonucunda araçlarda oluşan hasara baktılar. Aksiyon filmlerini aratmayan kaza anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüs kamyona çarpıyor, kamyon çarpmanın etkisiyle sallanarak iki teker üzerinde ilerliyor. Ardından kamyon şoförü aracın hakimiyetini kaybetmeyerek durduruyor.