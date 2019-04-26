Uçağı rötar yapınca çalışana hakaretler yağdırdı!

İstanbul Havalimanı'nda kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde iddiaya göre uçak rötar yaptı. Bir kadın rötar yapan uçak nedeniyle personele ağır hakaretler ve küfür etti.

Görüntülerde, Bodrum yolcusu olduğu belirtilen kadın, uçağın bir saat rötar yaptığını söylüyor. Daha sonra hakaretler ederek sözlü saldırıda bulunan kadın, “Koca k.çını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır” diyor.

Personelin “Düzgün konuş benimle” tepkisinin üzerine ise kadın “ temas yok, ben çingenelerde temas etmiyorum" diyor. 'Sokak süprüntüsü' diyerek personeli tahrik etmeye devam ediyor.

Diğer yolcuların da tepkisini çeken kadın hakaretleirne devam ederken bir kadın, “Ama hanımefendi bu şekilde konuşmanız doğru değil ki, ayıp yani, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz. Hakaret ediyorsunuz ben olsam sizi döverdim” diyor.

Video kaynak: HavArenaMedya