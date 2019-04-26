AKP'li üye Erdoğan'ın sözlerini unutunca...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği oturumunda AKP Meclis Üyesi Tevfik Göksu'nun: "Şu cümlesini kendisine iade ediyorum . 'AK Parti'nin istanbul'a ihanet etmesine asla müsade etmeyeceğiz' dediler. İhanet kelimesi CHP'ye çok daha yakışıyor" demesi üzerine CHP Meclis Üyesi Tarık Balyalı'dan salonda alkışlarla karşılanan şu yanıtı geldi: "Sayın başkan sanırım bu sözü bize iade etmeden önce Cumhurbaşkanıyla görüşse çok daha iyi olur. Çünkü bu beyanat sayın Cumhurbaşkanına aittir. Bizim şahsımıza ait bir beyanat değildir"