AKP'li üye Erdoğan'ın sözlerini unutunca...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği oturumunda AKP Meclis Üyesi Tevfik Göksu'nun: "Şu cümlesini kendisine iade ediyorum . 'AK Parti'nin istanbul'a ihanet etmesine asla müsade etmeyeceğiz' dediler. İhanet kelimesi CHP'ye çok daha yakışıyor" demesi üzerine CHP Meclis Üyesi Tarık Balyalı'dan salonda alkışlarla karşılanan şu yanıtı geldi: "Sayın başkan sanırım bu sözü bize iade etmeden önce Cumhurbaşkanıyla görüşse çok daha iyi olur. Çünkü bu beyanat sayın Cumhurbaşkanına aittir. Bizim şahsımıza ait bir beyanat değildir"
26 Nisan 2019 Cuma, 13:26